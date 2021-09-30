UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın yer aldığı E Grubu'nda İtalyan ekibi Lazio ile Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Lazio oldu.
Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Toma Basic ve 38. dakikada Patric Gabarron kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Lazio puanını 3 yaptı, Lokomotiv Moskova 1 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 21 Ekim Perşembe günü Lazio, Marsilya'yı ağırlayacak. Lokomotiv Moskova da Galatasaray'ı konuk edecek.
Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Toma Basic ve 38. dakikada Patric Gabarron kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Lazio puanını 3 yaptı, Lokomotiv Moskova 1 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 21 Ekim Perşembe günü Lazio, Marsilya'yı ağırlayacak. Lokomotiv Moskova da Galatasaray'ı konuk edecek.