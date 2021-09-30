Lazio, Lokomotiv Moskova'yı iki golle geçti

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio, Lokomotiv Moskova'yı iki golle devirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Lazio, Lokomotiv Moskova'yı iki golle geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Eylül 2021 23:51
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın yer aldığı E Grubu'nda İtalyan ekibi Lazio ile Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Lazio oldu.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Toma Basic ve 38. dakikada Patric Gabarron kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Lazio puanını 3 yaptı, Lokomotiv Moskova 1 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 21 Ekim Perşembe günü Lazio, Marsilya'yı ağırlayacak. Lokomotiv Moskova da Galatasaray'ı konuk edecek.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.