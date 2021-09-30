UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın yer aldığı E Grubu'nda İtalyan ekibi Lazio ile Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Lazio oldu.



Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Toma Basic ve 38. dakikada Patric Gabarron kaydetti.



Bu galibiyetin ardından Lazio puanını 3 yaptı, Lokomotiv Moskova 1 puanda kaldı.



UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 21 Ekim Perşembe günü Lazio, Marsilya'yı ağırlayacak. Lokomotiv Moskova da Galatasaray'ı konuk edecek.



