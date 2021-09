LaLiga Başkanı Javier Tebas'ta futbol sistemine eleştiri

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumunun başkanı Javier Tebas, aralarında Anadolu Ajansının da olduğu dünya medyasının bazı temsilcilerine video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.



Dünya futbolunda mevcut sistemin büyük kulüplerin hep daha fazla kazanması üzerine kurulu olduğunu ve bunun değiştirilmesi için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Tebas, FIFA'nın Dünya Kupası'nı iki yılda bir yapma düşüncesini, Avrupa Süper Ligi girişimini ve UEFA Finansal Fair Play kurallarını eleştirdi.



Tebas, "Futbolu, gelirinin büyük çoğunluğu sadece büyük kulüplere giden ve bunu paylaşan büyük futbolcular için mi yapmak istiyoruz? 8 Ferrari yerine 10 Ferrari almaları için mi çalışacağız? Yoksa mevcut sistemi koruyarak, herkesin kazanmasını sağlayacak bir sistemi mi geliştirmek istiyoruz? Futbolda sorun elit değil etik. Elit futbol bir hatadır. Daha küresel bakmak lazım. Format değişikliği çözüm değil." dedi.



"Futbolda öyle bir sistem var ki zenginden alıp fakire veren değil, fakirden çalıp zengine veren bir Robin Hood gibi." diyen Tebas, sözlerine şöyle devam etti:



"Her şey format değişince düzelecek gibi bir ortam yaratılıyor. Başım ağrıyor format değiştirelim, ayağım ağrıyor her iki yılda bir Dünya Kupası yapalım. Hayır, hayır, böyle olmaz. Çözüm başka yerlerde. İlk olarak federasyonlardaki yolsuzluk sorununu çözmek lazım. Futbolun düşük ve orta seviyede olduğu ülkelere daha fazla yardım yapmak gerekir. Çağımıza uygun dijitalleşmeye geçmek lazım. Sadece futbolcuların yüzde 10'unun katıldığı turnuvalar organize etmeye çalışmamalıyız, bu olmaz. Dışarıda kalacak yüzde 90 oranındaki futbolcular, onların aileleri, kulüpler ne olacak?"



- "Çözüm iyi yönetim ve yolsuzlukla mücadele"



Pandemiyle birlikte finansman açısından zorlu bir döneme giren futbolda çözümün, iyi yönetim süreci ve yolsuzlukla mücadeleden geçtiğini vurgulayan LaLiga Başkanı, "Don Kişot'luk yapmıyoruz. Bizim gibi düşünen çok fazla lig ve kurum var. Ne derlerse desinler doğru bildiğimizi söyleyip, kamuya açık ve şeffaf bir şekilde sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Dünya Kupası'nın iki yılda bir yapılması önerisini "Tam bir çılgınlık, hata. Bu futbolu her anlamda ve her yerde parçalamak demektir. Futbolseverlerin çoğunluğu da 4 yılda bir Dünya Kupası istiyor." sözleriyle eleştiren Tebas, "Dünya futbolu büyük kulüpler için yönetiliyor ama bu yolda gitmemeliyiz." şeklinde konuştu.



Tebas ayrıca, mevcut durumda Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un katılımının olduğu Avrupa Süper Ligi girişimini "Üçlü lig" olarak tanımlayarak, "Az parası olanın az hakkı var diye bir şey yok. Futbola sadece büyük kulüpler karar veremez. Kolektif hareket etmek gerekir." açıklamasında bulundu.



Diğer yandan UEFA'ya daha sıkı bir finansman politikası ve daha kapsamlı bir kontrol çağrısında bulunan Tebas, finansman kurallarını çiğnemekle suçladığı Paris Saint Germain (PSG) Kulübü ile arasında yaşanan sözlü polemiklere de değindi.



Twitter'da PSG'yi eleştiren açıklamalarının ardından Fransız Kulübünün sportif direktörü Leonardo Nascimento de Araujo'nun sert karşılığına mektupla cevap verdiklerini aktaran Tebas, "Biz şimdilik kamuoyuyla paylaşmadığımız bir mektubu PSG'ye gönderdik ama henüz cevap alamadık. Onları Madrid'e davet ettik ve suçlamalarımızda hangi finansman kurallarını, nerede çiğnediklerini kendilerine burada anlatmak istediğimizi söyledik. Çok basit bir davetti. Cevap gelmedi." diye konuştu.



- Messi'nin PSG'ye gidişi



Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Barcelona'dan PSG'ye transferinin ekonomik sebeplerden kaynaklanmadığını savunan Tebas, yaz boyunca Messi ile anlaşmak üzere olduklarını söyleyen Katalan kulübünün başkanı Joan Laporta'nın, son anda anlaşma sağlanamayınca LaLiga'yı suçlayan söylemlerde bulunduğunu ve bunun gerçekleri yansıtmadığını kaydetti.



Tebas, Messi'nin gitmesiyle LaLiga'nın ne tür bir kayba uğradığıyla ilgili soruya, şu cevabı verdi:



"Cristiano Ronaldo'nun da Lionel Messi'nin de bir gün LaLiga'dan gideceğini biliyorduk. Bununla ilgili hazırlık yapmıştık. Uluslararası yayın haklarıyla ilgili 4 yıllık sözleşmemiz var. Messi gitti diye LaLiga'nın uluslararası yayın sözleşmeleriyle bağlantılı tek bir telefon bile almadık. Messi'nin gidişinden dolayı Barcelona sorun yaşayabilir ama LaLiga gelirlerinde çok az düşüş yaşar, ya da hiç yaşamaz. İspanyol liginde çok önemli futbolcular var. Benzema, Avrupa liglerinin gol kralı. Luis Suarez önemli. Ansu Fati sakatlıktan dönünce yine öne çıkacaktır. Çok sayıda genç ve yetenekli oyuncu var."