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Lakers, dört eski oyuncusuyla yeniden anlaştı!

Los Angeles Lakers, dört eski oyuncusu Dwight Howard, Trevor Ariza, Wayne Ellington ve Kent Bazemore'u tekrar kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers, dört eski oyuncusu Dwight Howard, Trevor Ariza, Wayne Ellington ve Kent Bazemore'u tekrar kadrosuna kattı.

Takım, Russell Westbrook anlaşmasında gönderdiği tüm oyuncuların ardından kadrosunu yeniden doldurmaya çalışıyor.

35 yaşındaki Howard, geçtiğimiz yıl Philadelphia 76ers'a katılmadan önce takımdaki ikinci döneminde, Lakers ile bir şampiyonluk kazanmıştı.

36 yaşındaki Ariza, Lakers'ın 2009'daki şampiyon yarışında önemli bir rol oynamıştı. Önceki sezon Miami Heat formasıyla Ariza, 9.4 sayı ve 4.8 ribaund ortalamaları tutturmuştu.

33 yaşındaki Ellington, bir sezon Lakers forması giymişti (2014-15) ve kariyerinde %38.2'lik üçlük isabeti oranına sahip. Detroit Pistons için geçtiğimiz sezon, maç başına 22 dakikada 9.6 sayı ortalaması ve %42.2 üçlük isabeti yakalamıştı.

Üç oyuncunun da Lakers'a tek yıllık veteran minimum sözleşmeleriyle katılacağı kaydedildi.

32 yaşındaki Bazemore ise, 2013-14 sezonunda Lakers ile 23 maçta forma giymişti. Kısa forvet, geçtiğimiz sezon Golden State Warriors ile 67 maçta oynamış ve kariyerinin en iyisi olan %40.8 üçlük isabetiyle 7.2 sayı ortalaması yakalamıştı.


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