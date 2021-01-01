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Lacob: "Wiggins 'asla takas edilmez' diyebilir miyim? Hayır..."

Golden State Warriors yöneticisi Kirk Lacob, Andrew Wiggins takasının olasılığı hakkında net bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors yöneticisi Kirk Lacob, Andrew Wiggins takasının olasılığı hakkında net bir açıklama yaptı.

Warriors, Wiggins'in takasa müsait olup olmadığını henüz doğrulamamış olsa da, Lacob, NBC Sports ile yakın tarihli bir sohbette konuya ilginç bir yorum getirdi:

"Bir oyuncuyu kağıt üzerinde 50 kez takas etmek çok kolaydır. Biz de adamlara karşı her zaman dürüstüz. Andrew'un menajeri ile geçen yıl boyunca birçok kez konuşmuştum ve Andrew da beni arayıp 'Hey, şunları duyuyorum' demişti. Ben de ona her zaman 'Burada kendini çok rahat hissetmelisin, çok seviliyorsun. Sana hiçbir zaman takas edilmeyeceğini söyleyebilir miyim? Hayır, bunu asla kimseye söylemem.' demiştim.

Bunu kimseye söylemeyiz. Asla yalan söylemek istemeyiz. Bu onların duymak istedikleri şey değil, ancak bir oyuncuya veya menajere yalan söylemek istemiyoruz, çünkü bir şey olması durumunda, uzak bir ihtimal olsa bile kötü görünür."


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