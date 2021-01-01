Kuzma: "LeBron ve AD dönünce, Lakers ürkütücü olacak!"

Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma, LeBron James ve Anthony Davis sakatlıklarından döndüğünde, bunun lig için oldukça "ürkütücü olacağını" söyledi.



Kuzma, LeBron ve Davis'in Lakers ile parkelere dönmesi öncesinde, NBA'in geri kalanı için bir uyarı yayınladı:



"Kadroda şampiyon olmuş ve kazanmayı gerçek anlamda isteyen sert oyuncularımız var. Son birkaç maçta hep birlikte nasıl oynayacağımızı ve nasıl maç kazanacağımızı çözdüğümüz için harika bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Beraberlik ve birbirine bağlı olmak, işte tam olarak budur.



Bence bu süreç sırasında, Bron ve AD gibi sahada hatalarımızı silen oyuncular olmamasına rağmen, gerçekten harika bir iş yaptık. Bu adamlar olmadan bunları yapabildiğimizi düşününce, geri döndükleri zaman herkes için çok ürkütücü olacak. Bu bize güven sağlayan şey oldu.



Doğrusu, hücum tarafında bana kalırsa gerçekten yetersizdik. Oyunun o tarafında bazı adımlar atmaya ve fırtınayı atlatmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bu deplasman yolculuğunu 4-3 ile kapatmış olmak, bizim için bir kazanç."



Lakers, 34-21'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda beşinci sırada yer alıyor.



