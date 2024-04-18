Kulüpler Birliği'ne Hasan Arat damga vurdu

Geçtiğimiz günlerde yapılan Kulüpler Birliği toplantısında Beşiktaş Başkanı Hasan Arat damga vurdu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kulüpler Birliği'ne Hasan Arat damga vurdu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Nisan 2024 11:19
Kulüpler Birliği Vakfı'nın önceki günkü toplantısında, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın dile getirdiği hususların geniş destek buldu.

KULÜPLERİ İKNA ETTİ

Arat'ın, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki başkanlık seçiminin 18 Temmuz'da değil, haziran ayının ilk haftasında olması gerektiğini nedenleriyle anlatıp bu yönde çalışması adına Kulüpler Birliği'ni ikna ettiği bildirildi.

Ayrıca seçimin çok adaylı şekilde yapılmasının teşvik edilmesi görüşünün de destekçi bulduğu belirtildi.

Vakfın Hasan Arat'ın dile getirdiği TFF kurullarının seçimle gelmesi yönündeki görüşünü de yararlı buldu. Arat'ın Büyükekşi'nin yeniden aday olmaması fikrinin de öncüsü olduğu ifade edildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery