Kulüpler Birliği'ne Hasan Arat damga vurdu

Kulüpler Birliği Vakfı'nın önceki günkü toplantısında, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın dile getirdiği hususların geniş destek buldu.
KULÜPLERİ İKNA ETTİ
Arat'ın, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki başkanlık seçiminin 18 Temmuz'da değil, haziran ayının ilk haftasında olması gerektiğini nedenleriyle anlatıp bu yönde çalışması adına Kulüpler Birliği'ni ikna ettiği bildirildi.
Ayrıca seçimin çok adaylı şekilde yapılmasının teşvik edilmesi görüşünün de destekçi bulduğu belirtildi.
Vakfın Hasan Arat'ın dile getirdiği TFF kurullarının seçimle gelmesi yönündeki görüşünü de yararlı buldu. Arat'ın Büyükekşi'nin yeniden aday olmaması fikrinin de öncüsü olduğu ifade edildi.
KULÜPLERİ İKNA ETTİ
Arat'ın, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki başkanlık seçiminin 18 Temmuz'da değil, haziran ayının ilk haftasında olması gerektiğini nedenleriyle anlatıp bu yönde çalışması adına Kulüpler Birliği'ni ikna ettiği bildirildi.
Ayrıca seçimin çok adaylı şekilde yapılmasının teşvik edilmesi görüşünün de destekçi bulduğu belirtildi.
Vakfın Hasan Arat'ın dile getirdiği TFF kurullarının seçimle gelmesi yönündeki görüşünü de yararlı buldu. Arat'ın Büyükekşi'nin yeniden aday olmaması fikrinin de öncüsü olduğu ifade edildi.
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