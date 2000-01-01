Krause, Scottie Pippen'a hak ettiği parayı sonunda nasıl kazandırdı?

Eski Chicago Bulls genel menajeri Jerry Krause'un yayınlanmamış anı yazısından yapılan bir alıntıya göre, eski Bulls yıldızı Scottie Pippen'ı Houston Rockets'e gönderen takas, Pippen'in yıllar süren şampiyonluk seviyesindeki oyunu süresince oldukça az derecede az para almasının karşılığı olarak "bir hediye" olmuştu.



Krause'un, Bulls'un sahibi Jerry Reinsdorf ve ekibin sağlık personeli ile Temmuz ayında yaptığı toplantıyı belirttiği görüldü. Yaşlanan kadronun fiziksel olarak parçalandığını ve bir yeniden yapılanmanın gerekli olduğuna ikna olmuştu. Bu belirlendikten sonra, işler sıra sıra çözülmüştü ve Pippen takas olup, Michael Jordan da emekli olmuştu.



Krause'un açıkladığı gibi, Pippen'ı Houston Rockets'a bir imza-ve-takas ile yollamak, Pip'in ekstra 20-25 milyon dolar kazanmasını sağlamıştı. Bu da, Bulls'un anlaşmaya yazmasına izin verilen ekstra senedeki ilave teşvikler sayesinde olmuştu:



"Pippen'ın menajerleri bizden Scottie'ye bir iyilik yapmamızı istemişlerdi. Jerry (Reinsdorf - takım sahibi) ve ben de ona bir hoşçakal hediyesi vermiştik. Houston ile imza ve takas yaptığımız için, Scottie, doğrudan bir sözleşme imzalayarak kazanacağı paradan 20 milyon dolar daha fazla kazanabilmişti. Steve (Kerr) ve Jud'ı (Buechler) arayıp durumu onlara anlatmıştım ve onlara gelecek ilk iyi kontratı almalarını, çünkü onlar için teklif vermeyeceğimizi söylemiştim. Hak etmişlerdi."





KRAUSE'A HAKKINI TESLİM ETMİŞTİ!



Bir ay önce, "The Last Dance" belgeseli, Krause'un Bulls hanedanlığının çöküşüne nasıl sebep olduğuna odaklanan bir hikayeyle çıkış yapmıştı.



Geçtiğimiz gün yayınlanan final bölümünde, serinin başında Krause ile takım otobüsünde sözlü kavgaya girdiği ve takas talep ettiği bilinen Pippen, eski GM'ine övgüsünü sundu:



"Onu es geçmek olmaz, hakkını vermeliyiz. Bu takımların genel menajeri olduğu için takdiri hak ediyor. Hayatımda çok sayıda harika insan oldu bu yüzden başarılı oldum. Oyunun en büyük koçu Phil Jackson ile oynadım. En büyük oyuncu, Michael Jordan ile oynadım. Jerry Krause da tabii ki oyunun gördüğü en büyük genel menajerdi."



