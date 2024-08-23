Haber Tarihi: 23 Ağustos 2024 11:43 - Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024 11:43

KPSS 60,61,62,63,64,65 puanla nereye girilir? 2024

ÖSYM KPSS puanları ile kamu kurumlarına devlet memuru alımı için atamalar açıklanan tarihlerde yapılıyor. Memur adayları tercih sürecinde listelerini sınavdan aldıkları puanı ve yerleşmek istedikleri kurumların taban puanlarını göz önünde bulundurarak tercih listelerini oluşturacak. Peki, KPSS 60,61,62,63,64,65 puanla nereye girilir? KPSS 60,61,62,63,64,65 puanla memur olunur mu?

KPSS 60,61,62,63,64,65 puanla nereye girilir? 2024
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KPSS taban puanları, kamuda memur olmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Öğretmen, doktor, hemşire, polis gibi meslekleri icra etmek isteyen binlerde aday Kamu Personeli Seçme Sınavı 2024 Lisans oturumlarına katıldı. Peki, KPSS 60,61,62,63,64,65 puanla nereye girilir? KPSS 60,61,62,63,64,65 puanla memur olunur mu?

KPSS 60,61,62,63,64,65 PUANLA NEREYE GİDİLİR?

Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS Lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir.

KPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLUYOR?

KPSS 2024 sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir ancak öğretmen adayları için 2024-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.

Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

KPSS A VE B GRUBU KADRO NE DEMEK?

Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir

yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri vebelediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine

atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.


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