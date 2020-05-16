Konyaspor, çalışmalarını akşam idmanıyla sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyarak antrenmankarını sürdürdü.

Haber; AA
Konyaspor, çalışmalarını akşam idmanıyla sürdürdü
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16 Mayıs 2020 22:09
Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyarak hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde gerçekleştirilen antrenman, pas ve şut çalışmasıyla sona erdi.

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