Süper Lig'de son hafta maçında Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. İstanbul'da Beşiktaş'ın sahasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti. Sezonu üçünc bitiren İttifak Holding Konyaspor, UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti.



İttifak Holding Konyaspor'un golünü 42. dakikada Amar Rahmanovic kaydetti. Beşiktaş'ın golü 90+1 Kenan Karaman'dan geldi.



Bu galibiyetle İttifak Holding Konyaspor puanını 68'e yükseltti ve sezonu 73 puanlı Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada kapattı. İlhan Palut yönetimindeki İttifak Holding Konyaspor böyle UEFA Konferans Ligi elemelerine katılacak.



Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde sezonun son maçında berabere kaldı ve 59 puanla ligi noktaladı.



BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in son haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayarak sezona taraftarlarının önünde veda eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Göztepe ile 37. haftada oynanan maçın ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı.



Hafta içinde sakatlığı açıklanan Welinton Souza'nın yerine savunmada Necip Uysal'ı görevlendiren Ismael, kırmızı kart cezalısı olan Valentin Rosier'in yokluğunda savunmanın sağında Kenan Karaman'a forma verdi. Ismael, bir başka kırmızı kart cezalısı Josef de Souza'nın yerine de Can Bozdoğan'ı oynattı.



Kaleyi genç oyuncu Emre Bilgin'e teslim eden Fransız teknik direktör, savunma üçlüsünü Serdar Saatçı, Necip Uysal ve Francisco Montero'dan oluşturdu. Sağ bekte Kenan Karaman'a görev veren Ismael, sol tarafta ise Umut Meraş'ı oynattı.



Orta sahada Emirhan İlkhan ve Can Bozdoğan'a şans veren Ismael, hücum hattını ise Rachid Ghezzal, Georges-Kevin N'Koudou ve Cyle Larin'den oluşturdu.



GÜVEN YALÇIN'A DALYA ÖDÜLÜ



Fenerbahçe ile oynanan 36. hafta maçında 100. kez Beşiktaş formasını giyen Güven Yalçın, Konyaspor maçı öncesi hatıra plaketini aldı.



Siyah-beyazlıların 2018-2019 sezonunda kadrosuna kattığı Güven Yalçın'a ısınma öncesinde "Beşiktaş Forması ile 100. Maç Şeref Plaketi"ni Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı verdi.



ABDÜLKERİM BARDAKÇI KADRODAN ÇIKARILDI



Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Konyasporlu oyuncu Abdülkerim Bardakcı, maç öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.



Konyaspor'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abdülkerim Bardakcı'nın sol gastroknemius kas zarında 2. derece yaralanma tespit edildiği belirtildi.



OĞUZHAN ÖZYAKUP'A VEDA



Beşiktaş'la bu sezon sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılması beklenen Oğuzhan Özyakup için siyah-beyazlı taraftarlar özel pankart yaptı.



Güney ve doğu tribünlerinin birleşme noktasında yer alan pankartta "Maestro Ozi" yazısı ve tecrübeli oyuncunun siyah-beyazlı kulüpte yaşadığı üç şampiyonluğu simgeleyen üç adet Beşiktaş logosu olması dikkat çekti.



PJANIC VE BATSHUAYI YEDEK



Sezon başında Barcelona'dan kiralanan ve dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı kulübe veda eden Miralem Pjanic, son maça yedek başladı.



Pjanic'in yanı sıra Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi de karşılaşmanın yedek oyuncuları arasında yer aldı. Batshuayi 60. dakikada Kevin N'Koudou'nun yerine oyuna dahil oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

24. dakikada Umut Meraş'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan N'Koudou'nun vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

42. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Rahmanovic'in, Konyaspor yarı alanından sol çapraza attığı uzun topla buluşarak çizgiye inen Michalak'ın arka direğe ortasında, yine Rahmanovic topu ağlara gönderdi: 0-1.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





66. dakikada orta sahada topu kapan Batshuayi ceza sahası dışından şutunu çekti, Sehic gole izin vermedi.



83. dakikada Ghezzal sol taraftan yerden sert bir orta gönderdi. Penaltı noktası bölgesinden Güven Yalçın'ın gelişine vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.



90. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı kornerde Batshuayi'nin ön direkteki kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



90+1. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Ghezzal'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda Kenan Karaman meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 1-1.



Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.



Stat: Vodafone Park



Hakemler: Sarper Barış Saka, Mustafa Sönmez, İbrahim Bozbey



Beşiktaş: Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Necip Uysal, Montero, Kenan Karaman, Emirhan İlkhan, Can Bozdoğan (Dk. 68 Atiba), Umut Meraş (Dk. 82 Texeira), N'Koudou (Dk. 60 Batshuayi), Ghezzal, Larin (Dk. 60 Güven Yalçın)



İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Barış Yardımcı (Dk. 60 Oğulcan Ülgün), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Soner Dikmen, Rahmanovic (Dk. 71 Endri), Michalak (Dk. 87 Alberk Koç), Hadziahmetovic, Amilton (Dk. 72 Bytyqi), Cikalleshi (Dk. 46 Ahmed Hassan)



Goller: Dk. 42 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90+1 Kenan Karaman (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk. 15 Serdar Saatçı, Dk. 79 Ghezzal, Dk. 80 Montero (Beşiktaş), Dk. 18 Cikalleshi, Dk. 45 Sehic, Dk. 85 Ahmed Hassan (İttifak Holding Konyaspor)









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ