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Konyaspor 2 eksikle Antalyaspor'a hazırlanıyor

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını taktik çalışmayla sürdürdü.

Kaynak: DHA
Konyaspor 2 eksikle Antalyaspor'a hazırlanıyor
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25 Ocak 2019 17:25
Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında 27 Ocak Pazar günü sahasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman, topla yapılan ısınma hareketleri ile 4'e 1 pas ve top kapma çalışması ile başladı.Antrenman taktik çift kale maç ile sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Jens Jonsson ve Paolo Hurtado antrenmana katılmazken, Selim Ay takımdan ayrı çalıştı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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