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Konya'da Arda Turan'a ıslıklı tepki

Süper Lig'in 10. haftasında Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelirken, Arda Turan da 5 ay sonra maçta oynama fırsatı bulurken ıslıklarla karşılaştı

Kaynak: Sporx.com
Konya'da Arda Turan'a ıslıklı tepki
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27 Ekim 2018 17:47
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelirken, Arda Turan da maçta oynama fırsatı buldu.

10 maçlık cezası tamamlanan Arda Turan, Kayserispor mücadelesinde şans bulamazken Konyaspor - Başakşehir maçının 83. dakikasında Kerim Frei'ın yerine oyuna dahil oldu.

Konyaspor tribünlerinden Arda Turan'a ıslıklı şekilde çok büyük bir tepki geldi. Bu tepki maç içinde de şiddetli şekilde devam etti

31 yaşındaki Arda Turan en son geçen sezon 4 Mayıs'ta Başakşehir'in, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta forma giymişti. Arda geçen sezon da birçok maçta ıslıklanmıştı

Öte yandan Medipol Başakşehir Atiker Konyaspor önünde Riad Bajic'in 60. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Daha önce Konyaspor forması giyen yıldız futbolcu attığı golden sevinmeyerek eski takımına saygısını gösterdi.



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