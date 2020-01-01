Knight, eski Portland GM'ine: "Jordan'ı pivot oynat o zaman!"

Eski Olimpiyat koçu Bobby Knight'ın, Michael Jordan yerine bir pivot draft etmek isteyen Portland Trail Blazers genel menajerine, "Onu pivot oynat o zaman!" dediği ortaya çıktı.



Knight, Michael Jordan'ın ve oyununun büyük bir hayranıydı ve Chicago Bulls efsanesini, sahadaki kalitesinden ötürü övme şansını hiç kaçırmamıştı. Genç bir oyuncu olduğundan beri, Knight, MJ'in oyunda büyük şeyler yapacağını biliyordu.



Kuzey Carolina mezunlarının Olimpiyatlarda oynadığı 1984'te Jordan'a koçluk yapma şansı bulan Knight, MJ'in basketbol oyununda gördüğü en iyi atlet olduğunu iddia etmişti.



Knight 1984'te düzenlediği basın toplantısında şunları söylemişti:



"Çocuk kesinlikle harika bir çocuk. Basketbol oynarken gördüğüm en iyi üç ya da dört sporcuyu seçeceksek, onlardan biri olurdu. Bana kalırsa istisnasız, basketbol oynarken gördüğüm en iyi atlet. Eğer oyunu oynarken gördüğüm en iyi kabiliyete sahip insanları seçseydim, onlardan biri olurdu. Şimdiye kadar gördüğüm en iyi rekabetçileri seçseydim, onlardan biri olurdu. Rekabetçilik, yetenek, beceri ve daha sonra atletik yetenek kategorilerinde en iyi atlet, en iyi rakiplerden biri ve en yetenekli oyunculardan da biri. Bana göre bu, onu şimdiye kadar gördüğüm en iyi basketbol oyuncusu yapıyor."



"LİGDEKİ EN İYİSİ OLUR!"



Knight, iyi arkadaşı Stu Inman'a MJ'i draft ettirmeye bile uğraşmıştı. Inman o sırada Portland'ın genel menajeriydi, ama ekibi için farklı planları vardı. Portland, o draftta 2 numaralı seçime sahipti ve zaten Clyde Drexler gibi iyi bir şutör guardı olduğu için, bir pivot seçmeyi planlıyordu.



O yıllarda ligde başarılı olmak için iyi bir pivotun olması zorunlu olarak görülüyordu, bu yüzden Inman, Jorda için ikna olmamıştı. Knight, Jordan'ı seçmezse büyük hata yapacağını, onu alıp farklı bir pozisyonda oynatabileceğini bile söylemişti:



"Onu pivot oynat o zaman, ligdeki en iyi pivot olur!"



