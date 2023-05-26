NBA'deki bazı menajer ve yöneticilerin, New York Knicks ekibinin Josh Hart'ı "senelik 18 milyon dolar" değerinde bir sözleşmeyle kadroda tutacağına inandıkları bildirildi.



Bu sezon playoff yolunda Knicks için önemli bir rol oynadıktan sonra Hart, yaz döneminde serbest oyuncu olarak daha fazla para kazanma fırsatı bulabilir.



HoopsHype'tan Michael Scotto ve New York Daily News'ten Stefan Bondy, NBA Draft Combine'da yer alan rakip yöneticiler ve yöneticilerden gelen söylentilerin, Hart'ın Knicks ile 70-75 milyon dolar değerinde dört yıllık bir anlaşma karşılığında takımda kalacağı yönünde olduğunu belirttiler.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer ise, Hart'ın Knicks ile kontrat uzatma görüşmelerinin "sezon başına 18 milyon dolar civarına yaklaşmasının beklendiğini" ekledi.



Özellikle savunma yönü ve yüksek enerjisiyle sahada fark yaratan Hart, bu sezon Knicks'e son takas günü öncesinde dahil olmuş ve 25 normal sezon maçında 10.2 sayı ile 7.0 ribaund ortalamalarının yanı sıra, 11 playoff maçında ise 10.4 sayı ortalaması yakalayarak takımın en iyi eklemelerinden biri haline gelmişti.



