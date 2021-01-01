Klay: "Önümüzdeki haftalarda dönmeyi umuyorum"

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson, 'önümüzdeki birkaç hafta içinde' parkelere dönmeyi umduğunu söyledi.



Noel döneminde geri döneceği iddia edilmiş olsa da, Klay, Instagram'da canlı yayın yaparken kesin bir tarih olmadığını açıkladı:



"Ne zaman mı döneceğim? Umuyorum ki önümüzdeki haftalarda. Çok iyi olurdu cidden. Belki de bir ay sonra. Kestirmesi zor."



ESPN'den Adrian Wojnarowski Cuma günü yaptığı açıklamada, Thompson'ın Noel öncesi dönmeye hazırlandığını ve maç başına 25-30 dakika oynayabileceğini iddia etmişti.



