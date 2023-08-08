Golden State Warriors guardı Klay Thompson, geçmişte Phoenix Suns yıldızı Devin Booker'a yönelik yaptığı "dört yüzük" trash-talk'undan pek gurur duymadığını itiraf etti.



Thompson, 2022'de Booker'a karşı oynadığı bir maçta kendisiyle yaşadığı tartışma sonrası atılarak bu alanda kariyerinde bir ilki yaşadığında, Suns yıldızına dört parmağını göstererek kazandığı şampiyonluklara atıfta bulunmasıyla sosyal medyada gündeme oturmuştu.



Klay, LA Clippers yıldızı Paul George'un podcast'i 'Podcast P'ye konuk olduğu son bölümde, bu konuyla ilgili şu şekilde konuştu:



"Duygularıma hakim olamamıştım. Ve Book o gün beni mahvetmişti. Kendim gibi oynayamamıştım. Bazı şeyleri yaptıklarınızla desteklemeniz gerekir, ben o gün bunu yapamamıştım.



Dört yüzükle şov yapmama gerek yoktu, bunu zaten herkes biliyor. Wikipedia'da var. Oyunum o dönemde şu an olduğu noktada değildi ve hepimiz zaman zaman özgüven eksikliği yaşayabiliyoruz. Hepimizin zayıf anları olabileceğini kabul edecek kadar olgunum.



O yaptığımla gurur duymuyorum. Çünkü Devin Booker'a baktığımda onunla gurur duymam gerekir. Verdiği emekle Phoenix'te herkesin takas edildiği ve her sene yeni bir koçun alındığı zorlu bir dönemden sağ çıkabilmeyi başardı. Ve şimdi o takımın yüzü haline gelmiş durumda çünkü çalışmayı asla bırakmadı. Böyle iş ahlakına sahip adamlara hep hayranlık duymuşumdur."



Booker, 2022-23 sezonunda 53 maçta 27.8 sayı, 5.5 asist ve 4.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



