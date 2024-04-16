Haber Tarihi: 16 Nisan 2024 10:02 - Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2024 10:02

Kira yardımı uzatıldı mı? Depremzede AFAD kira yardımı uzatıldı mı?

Depremzede AFAD kira yardımı uzatıldı mı sorusu, depremzede vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Depremin ardından evsiz kalan vatandaşlar için sağlanan kira yardımı ödemesi, 2024 yılında da devam ediyor. 6 Şubat depreminin yıl dönümünde 1 yılını dolduran kira yardımı ödemesinin, devamı kararı alındı. Genellikle ayın 15'inde ödenen kira yardımı için ödemeleri yatmayan vatandaşlar için de bir yöntem bulunuyor. İşte, deprem kira yardımı yatmayanlar için ödeme alma yöntemi

Kira yardımı uzatıldı mı? Depremzede AFAD kira yardımı uzatıldı mı?
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Deprem kira desteği her ay ev sahipleri ve kiracıların hesaplarına yatıyor. Uygulamaya konarken 1 yıl süreyle uygulanacağı vurgulanmış olan AFAD depremzede kira yardımı ne zaman bitiyor? Deprem kira desteği ne kadar, uzatılacak mı? 

DEPREMZEDE KİRA YARDIMI UZATILDI MI, BİTTİ Mİ?

6 Şubat depremleri ardından başvuruda bulunan hak sahiplerine AFAD kira desteği sunmaya başlamıştı. İlk olarak 1 yıl süreyle devam edeceği belirtilen kira desteği için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, vatandaşlara evleri teslim edilene kadar kira yardımlarının süreceğini söyledi. Öte yandan Özhaseki, ''Bütün evleri 1 buçuk sene içerisinde hak sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

DEPREM KİRA YARDIMI NE KADAR?

AFAD tarafından ev sahiplerine 7 bin 500 TL, kiracılara 5 bin TL ödemeler yapılıyor.

KİRA YARDIMI NEDEN YATMADI?

Ödemeler Ziraat Bankası üzerinden yapılıyor. Destek ödemeleri ise zaman zaman banka sisteminde takılı kalabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için şu adımlar takip edilmeli:

Ziraat Bankası hesabına mobil bankacılıktan giriş yapılır,
Ödemeler,
Merkezi ödeme,
Diğer ödemeler ziyaret edilir ve para buraya aktarılır.



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