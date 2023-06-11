Kevin De Bruyne: "Zor bir iki ay oldu!"

Manchester City'nin yıldız ismi Kevin De Bruyne, Inter karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kevin De Bruyne: 'Zor bir iki ay oldu!'
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11 Haziran 2023 01:07
Son güncelleme 11 Haziran 2023 01:10
Manchester City'nin yıldız ismi Kevin De Bruyne, Inter'i kazanıp Şampiyonlar Ligi'ni kazandıkları maçın ardından konuştu.

Belçikalı yıldız, sakatlığıyla ilgili, "Zor bir iki ay oldu. harmstring ile ilgili çok fazla sıkıntı yaşadım, bugün de koptu. Yine de takım yeterince iyiydi ve kazandık. Bunun için çok uzun zamandır çalışıyorduk, bu inanılmaz" dedi.

Kevin De Bruyne, sözlerini, "Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde kaybetmedik. En iyi maçımız değildi ama kazandık, şimdi kutlama zamanı." diye tamamladı.

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