Kenan Karaman ve Kaan Ayhan oynadı, Düsseldorf berabere kaldı!

Almanya Bundesliga'da koronavirüs nedeniyle ara verilen sezona bugün kaldığı yerden başlandı.26. hafta müsabakasında Fortuna Düsseldorf, Paderborn'u konuk etti.Merkur Spiel-Arena'da oynanan ve koronavirüs önlemleri kapsamınca seyircisiz olarka oynanan mücadele, başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.Fortuna Düsseldorf'ta top koşturan milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, karşılaşmaya ilk 11'de başladılar. Kaan Ayhan 90 dakika boyunca sahada kalırken, Kenan Karaman 79. dakikada yerini Skrzybski'ye bıraktı. Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'den Düsseldorf'a kiralık olarak gelen Zanka ise karşılaşmada forma şansı bulamadı.Liglerin uzun bir süre ara vermesinden dolayı gelen 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulandı. Paderborn 5 oyuncu değiştirirken, Düsseldorf ise 4 oyuncu değişikliğine gitti.Bu sonuçla birlikte üst üste 3. maçından da beraberlikle ayrılan Düsseldorf, 23 puana çıktı. 4 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Paderborn ise 16 puana yükseldi.Düsseldorf gelecek hafta Köln deplasmanına gidecek. Paderborn ise Hoffenheim'ı konuk edecek.