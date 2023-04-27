LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'a sağ dizine yırtık menisküs teşhisi konduğu bildirildi.



Leonard, Clippers'ın Phoenix Suns'a karşı oynadığı playoff ilk turunun ilk iki maçında forma giymiş ve 35 sayı ortalama yakalamış, ancak ardından 'günden güne' olarak listelendiği sakatlığı nedeniyle 3., 4. ve 5. maçları kaçırmıştı.



2024-25 sezonu sonuna kadar Clippers ile sözleşmesi olan Kawhi, kontratındaki opsiyonunu reddederse 2024'te serbest kalabilir.



Leonard geçmişte 2021 playoffları sırasında ön çapraz bağlarını kısmen yırtarak, 2021-22 sezonunun tamamını kaçırmıştı.





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