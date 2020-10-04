Kasımpaşa, Macaristan Ligi ekiplerinden MOL Fehervar'ın 25 yaşındaki Bosnalı forveti Armin Hodzic'i sezon sonuna kadar renklerine bağladı.
İşte yapılan resmi açıklama;
"Macaristan ligi ekiplerinden MOL Fehérvár takımının 25 yaşındaki Bosnalı santrafor oyuncusu Armin Hodzic, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
İşte yapılan resmi açıklama;
"Macaristan ligi ekiplerinden MOL Fehérvár takımının 25 yaşındaki Bosnalı santrafor oyuncusu Armin Hodzic, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."