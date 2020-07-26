Süper Lig'in 34. haftasında şampiyon Başakşehir, sezonun son maçına Kasımpaşa deplasmanında çıkıyor.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak ve saat 17:00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Maç öncesinde geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'in 69 puanı bulunurken 11. Kasımpaşa'nın maç öncesinde 42 puanı bulunuyor.Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu son maçında iki takımın da kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor.Kasımpaşa XI: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Pavelka, Aytaç, Yusuf, Hajradinovic, Thiam, Koita.Medipol Başakşehir XI: Volkan, Caiçara, Mehmet, Ponck, Aziz Behich, Gökhan, Berkay, Visca, Aleksic, Elia, Guldbrandsen.Medipol Başakşehir, bu maçın ardından şampiyonluk kutlamasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirecek.Müsabaka sonrasında Kasımpaşa Stadı'ndan üstü açık otobüsle Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geçecek turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk kupasını kendi stadında havaya kaldıracak.Şampiyonluk kutlamasına takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ve forma giyen eski futbolcular da davet edildi.