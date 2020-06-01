Kartal Yuvası mağazaları yeniden hizmet vermeye başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan Beşiktaş'ı lisanslı ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası, yeniden hizmete açıldı.

Haber; AA
Kartal Yuvası mağazaları yeniden hizmet vermeye başladı
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01 Haziran 2020 14:29
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kapalı olan Beşiktaş'ın lisanslı ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası mağazaları, yeniden taraftarlara hizmet vermeye başladı. 

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Değerli taraftarlarımızdan Kartal Yuvası mağazalarımızdaki alışverişleri sırasında, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ederiz." denildi. 


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