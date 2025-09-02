Karşıyaka transfer yasağını kaldırdı

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, transfer yasağını tamamen kaldırdı.

calendar 02 Eylül 2025 16:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka transfer yasağını kaldırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni sezonun ilk maçında pazar günü Afyonspor'u konuk edecek Karşıyaka transfer yasağını kaldırdı.

Daha önce Taha Yalçıner, Haydar Yılmaz, Şeref Özcan, Cenk Özbey, Okan Şahingöz, Recep Türköz gibi bazıları yıllar önce takımda forma giyen eski oyuncularına kesinleşmiş borçlarını ödeyen Karşıyaka'da yönetim son olarak Adem Büyük ve Efe Fatih Eryener'in toplam 2 milyon 850 bin TL civarındaki alacaklarını da kapattı. Transfer tahtasını açan Kaf-Kaf tepeden tırnağa yeniden oluşturduğu kadrodaki oyunculara lisans çıkaracak.

KADİR RESMEN GİTTİ

Karşıyaka'da takımdan ayrılıp haftalardır kulüp arayan ön libero Kadir Bakırtaş 3'üncü Lig ekiplerinden Çankaya FK'ya transfer oldu. Yeşil-kırmızılı kulübün bu transferden bir miktar bonservis geliri elde ettiği de öğrenildi. 23 yaşındaki Kadir geçen sezon 30 maçta 3 gol atmıştı.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.