Karşıyaka'da transferler durdu!

31 Ağustos
Başakşehir-Eyüpspor
19:00
31 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
19:00
31 Ağustos
Alanyaspor-Beşiktaş
21:30
31 Ağustos
Trabzonspor-Samsunspor
21:30
31 Ağustos
Keçiörengücü-Arca Çorum FK
1-286'
31 Ağustos
Pendikspor-Sivasspor
19:00
31 Ağustos
A.Demirspor-Amed Sportif
21:30
31 Ağustos
Serik Belediyespor-Bodrum FK
21:30
31 Ağustos
Wolfsburg-Mainz 05
1-190'
31 Ağustos
B. Dortmund-Union Berlin
18:30
31 Ağustos
FC Köln-Freiburg
20:30
31 Ağustos
Brighton-M.City
2-1
31 Ağustos
N. Forest-West Ham United
0-3
31 Ağustos
Liverpool-Arsenal
18:30
31 Ağustos
Aston Villa-C.Palace
21:00
31 Ağustos
Celta Vigo-Villarreal
0-020'
31 Ağustos
Real Betis-Athletic Bilbao
20:00
31 Ağustos
Espanyol-Osasuna
20:30
31 Ağustos
Rayo Vallecano-Barcelona
22:30
31 Ağustos
Genoa-Juventus
19:30
31 Ağustos
Torino-Fiorentina
19:30
31 Ağustos
Inter-Udinese
21:45
31 Ağustos
Lazio-Verona
21:45
31 Ağustos
Angers-Rennes
1-1
31 Ağustos
Le Havre-Nice
0-06'
31 Ağustos
AS Monaco-Strasbourg
0-05'
31 Ağustos
Paris FC-Metz
0-05'
31 Ağustos
Lyon-Marsilya
21:45
31 Ağustos
Fortuna Sittard-NEC Nijmegen
3-2
31 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-4
31 Ağustos
PEC Zwolle-FC Utrecht
0-2
31 Ağustos
NAC Breda-Alkmaar
0-036'
31 Ağustos
Kaiserslautern-Darmstadt
3-1
31 Ağustos
Magdeburg-Greuther Fürth
4-5
31 Ağustos
Dynamo Dresden-Schalke 04
0-1
31 Ağustos
Gent-Club Brugge
1-1
31 Ağustos
OH Leuven-Standard Liege
0-061'
31 Ağustos
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
31 Ağustos
Genk-Zulte Waregem
20:15
31 Ağustos
Austria Wien-Altach
0-020'
31 Ağustos
Hartberg-Rapid Wien
0-020'
31 Ağustos
WSG Tirol-Wolfsberger AC
1-120'
31 Ağustos
Lausanne-St. Gallen
1-2
31 Ağustos
Young Boys-Lugano
1-1DA
31 Ağustos
Servette-FC Luzern
0-1DA
31 Ağustos
Tondela-Estoril
0-145'
31 Ağustos
Alverca-Benfica
20:00
31 Ağustos
Santa Clara-Estrela da Amadora
22:30
31 Ağustos
Rio Ave-Braga
22:30
31 Ağustos
Akron Togliatti-Baltika
0-2
31 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Samara
2-2
31 Ağustos
CSKA Moskova-FC Krasnodar
0-018'
31 Ağustos
Dynamo Makhachkala-Dinamo Moscow
20:30

Karşıyaka'da transferler durdu!

Transfer dönemi hızlı başlayan Karşıyaka, Ömer Faruk Sezgin'in durumu sebebiyle çalışmalarını durdurdu.

calendar 31 Ağustos 2025 16:48
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da transferler durdu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İzmir'in 3'üncü Lig temsilcisi Karşıyaka'da yönetim transfer çalışmalarında frene bastı. Yeşil-kırmızılı kurmaylar takviye konusunda, PFDK'ya sevk edilen yeni transferi Ömer Faruk Sezgin'in durumunu bekliyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil-kırmızılı ekip son olarak kendi tesislerinde U19 Takımı ile hazırlık maçı yaptı. Kaf-Kaf, bir günlük iznin ardından pazartesi gününden itibaren Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde lig maçı hazırlıklarını sürdürecek. Yeşil-kırmızılı kulüpte yönetim takviye çalışmalarında ise frene bastı.

Karşıyaka'da yönetim yeni sezon öncesi yeni bir takım kurdu. İzmir temsilcisi teknik direktör Burhanettin Basatemür ile anlaşma sağladıktan sonra 17 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Yeşil-kırmızılı kurmaylar, Ahmet Yağız Mengi, Rıza Mert Pişirici. Ömer Faruk Sezgin, Onur İnan, Tolga Ünlü, Bayram Kılıç, Erhan Öztürk, Harun Kaya, Mehmet Güneş, Hamza Küçükköylü, Muharrem Tunay Meral, Alpay Eroğlu, Mücahit Aslan ve Erol Zöngür, Samet Sargın, Ensar Akgün ve Hıdır Aytekin'i bünyesine kattı. Karşıyaka, Denizlispor'dan aldığı genç savunma oyucusu Rıza Mert Pişirici ile yollarını ayırdı. Kaf-Kaf'ın Rıza Mert'in gidişiyle kadrosuna kattığı oyuncu sayısı 16 oldu.


GÖZLER ÖMER FARUK'A ÇEVRİLDİ

Karşıyaka'nın yeni transferi forvet Ömer Faruk Sezgin, geçmiş yıllarda bahis oynadığı iddiasıyla tedbirli olarak PFDK sevk edildi. Yeşil-kırmızılı kurmaylar, forvet Ömer Faruk'un durumunun netleşmesini bekliyor. Ömer Faruk'a kurul uzun süreli bir ceza verirse Karşıyaka ileri uça bir takviye yapacak. Ömer Faruk Sezgin az bir ceza aldığı takdirde ise Karşıyaka transfer defterine kapatacak. Yeşil-kırmızılı ekip, özellikle kanata yapacağı takviyeyi de iptal etti. Teknik heyet, elindeki mevcut kadro içinde kanatlara çözüm bulacak. Karşıyaka yeni sezonun ilk maçında evinde Afyonspor'u konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
12 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
13 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
14 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
