Karşıyaka'da transferler durdu!

İzmir'in 3'üncü Lig temsilcisi Karşıyaka'da yönetim transfer çalışmalarında frene bastı. Yeşil-kırmızılı kurmaylar takviye konusunda, PFDK'ya sevk edilen yeni transferi Ömer Faruk Sezgin'in durumunu bekliyor.3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil-kırmızılı ekip son olarak kendi tesislerinde U19 Takımı ile hazırlık maçı yaptı. Kaf-Kaf, bir günlük iznin ardından pazartesi gününden itibaren Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde lig maçı hazırlıklarını sürdürecek. Yeşil-kırmızılı kulüpte yönetim takviye çalışmalarında ise frene bastı.Karşıyaka'da yönetim yeni sezon öncesi yeni bir takım kurdu. İzmir temsilcisi teknik direktör Burhanettin Basatemür ile anlaşma sağladıktan sonra 17 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Yeşil-kırmızılı kurmaylar, Ahmet Yağız Mengi, Rıza Mert Pişirici. Ömer Faruk Sezgin, Onur İnan, Tolga Ünlü, Bayram Kılıç, Erhan Öztürk, Harun Kaya, Mehmet Güneş, Hamza Küçükköylü, Muharrem Tunay Meral, Alpay Eroğlu, Mücahit Aslan ve Erol Zöngür, Samet Sargın, Ensar Akgün ve Hıdır Aytekin'i bünyesine kattı. Karşıyaka, Denizlispor'dan aldığı genç savunma oyucusu Rıza Mert Pişirici ile yollarını ayırdı. Kaf-Kaf'ın Rıza Mert'in gidişiyle kadrosuna kattığı oyuncu sayısı 16 oldu.Karşıyaka'nın yeni transferi forvet Ömer Faruk Sezgin, geçmiş yıllarda bahis oynadığı iddiasıyla tedbirli olarak PFDK sevk edildi. Yeşil-kırmızılı kurmaylar, forvet Ömer Faruk'un durumunun netleşmesini bekliyor. Ömer Faruk'a kurul uzun süreli bir ceza verirse Karşıyaka ileri uça bir takviye yapacak. Ömer Faruk Sezgin az bir ceza aldığı takdirde ise Karşıyaka transfer defterine kapatacak. Yeşil-kırmızılı ekip, özellikle kanata yapacağı takviyeyi de iptal etti. Teknik heyet, elindeki mevcut kadro içinde kanatlara çözüm bulacak. Karşıyaka yeni sezonun ilk maçında evinde Afyonspor'u konuk edecek.