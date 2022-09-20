Karşıyaka'da büyük heyecan

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 3 maçta 2 galibiyetle şampiyonluk yarışındaki iddiasını kanıtlayan Karşıyaka, cumartesi günü Gema Polimer Şile Yıldızspor önünde aylar sonra ilk kez İzmir'de taraftarıyla kavuşacak.

Bu sezon iç saha maçları için yıkılıp tekrar yapılan Türkiye'nin en yeni statlarından Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'na 8.5 yıl sonra dönen Kaf-Kaf, bu sahada seneler sonra taraftarlı ilk maçını oynayacak. Ligin ikinci haftasında Belediye Derincespor karşılaşmasını geçen sezon rakibiyle oynadığı son iç saha maçından sarkan cezası nedeniyle seyircisiz oynayan yeşil-kırmızılı ekip, yenilenen kadrosuyla ilk kez görücüye çıkacak.

Takımlarını İzmir'de son olarak geçen sezon 1 Mayıs'ta oynanan Derince sınavında tribünden destekleyen Karşıyakalı taraftarlar, 4.5 ay sonra iç sahada stada dönecek. Sezona iyi başlayan Karşıyaka'da bu yıl mutlak şampiyonluk isteyen taraftarların Alsancak Stadı'nı seneler sonra doldurmaları bekleniyor. Yeşil-kırmızılı taraftarlar statta görsel şölen oluşturmak için hazırlık yapıyor. Karşıyaka'da sezonluk kombine biletlerin satışı 600 TL ile 3 bin TL arasında değişen fiyatlarla sürerken, günlük maç biletlerinin fiyatları ise henüz açıklanmadı.