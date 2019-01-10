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Karda antrenman yaparak Sarıkamış şehitlerini andılar

Aksaray'da kamp yapan Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Sarıkamış şehitlerini anmak amacıyla kar üzerinde antrenman yaptı

Kaynak: AA
Karda antrenman yaparak Sarıkamış şehitlerini andılar
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10 Ocak 2019 15:13
Aksaray'da kamp yapan Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Sarıkamış şehitlerini anmak amacıyla kar üzerinde antrenman yaptı.

Hırvatistan'ın Porec kentinde 19-24 Şubat tarihlerinde yapılacak Paravolley Avrupa Şampiyonası Ön Elemesi'ne katılacak Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, hazırlıklarına Aksaray Paralimpik Hazırlık Merkezi'nde başladı.

Milliler Aksaray'daki hazırlıklar kapsamında kar üzerinde antrenman yaparak Sarıkamış şehitlerini anma etkinliği düzenledi.

Oturarak Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Yusuf Kenan Kök, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar üzerinde yaptıkları antrenmanı, Sarıkamış şehitlerini anmak amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Avrupa Şampiyonası ön eleme müsabakalarının hazırlıklarına Aksaray'da başladıklarını ifade eden Kök, "Geçen yıl ana tabloyu bir puanla kaçırmıştık. Bu yıl iyi çalışmayla ön elemeyi geçip, temmuz ayındaki Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Aksaray Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cüneyt Alkan ise milli takımı Aksaray'da misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

 

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