Karaman FK, play-off finalinde!

Orduspor 1967'yi 2-0 yenen Karaman FK, play-off finaline yükselerek Armoni Alanya Kestelspor'un rakibi oldu

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Karaman FK, play-off finalinde!
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06 Haziran 2023 22:49
TFF 3. Lig 2. Grup play-off 2. tur rövanşında deplasmanda Orduspor 1967'yi 2-0 yenen Karaman FK finale yükseldi.

Sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında Yeni Ordu Stadı'nda Ordu temsilcisine konuk olan Karaman FK, mücadeleyi 2-0 üstün tamamlayarak tur atladı.

Karaman temsilcisi, grupta sezonu 2. tamamlayarak doğrudan play-off finaline yükselen Armoni Alanya Kestelspor ile karşılaşacak. Ankara Eryaman Stadı'nda 13 Haziran Salı günü saat 19.00'da başlayacak final maçını kazanan takım, TFF 2. Lig'e yükselecek.

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