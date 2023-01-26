Haber Tarihi: 26 Ocak 2023 12:00 - Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2023 12:00

Kamu işçisi zam son dakika! 2023 kamu işçisine zam var mı?

Kamu işçisi zam son dakika! Kamuda çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren kamu çerçeve protokolü süreci başladı. Türk-İş kurulu sözleşme taslağı hazırlamak için üçüncü kez toplanacak. Peki, kamu işçisine zam var mı? Refah payı alacak mı? İşte detayalar...

Kamu işçisi zam son dakika! 2023 kamu işçisine zam var mı?
Abone Ol
Kamu işçisi ek zammı hakkında gelişmeler gelmeye devam ediyor! 700 binden fazla kamu işçisini yakından ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde kritik hafta başladı. 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde üçüncü toplantı bu hafta yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışam yüz binlerce kamu işçisi, zam oranı hakkında son gelişmeleri merak etmeye başladı. Peki, toplu sözleşme ile 2023 işçi ek maaş zam oranı belli oldu mu? Kamu işçisi maaş zammında son gelişmeler...

KAMU İŞÇİSİNE ZAM VAR MI?
Kamu işçisinin 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine 20 Ocak Cuma günü başladı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, 20 Ocak'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti.
KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

Toplu İş Sözleşmesi'nde kritik haftaya geçildi. 700 bin kamu işçisinin maaş zammı için bu hafta gerçekleştirilecek toplantı oldukça önemli.

TÜRK-İŞ'İN TALEPLERİNİ AÇIKLADI

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Bakan Bilgin ile toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili bugün ilk resmi toplantıda bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdi 2023 yılında bizim taleplerimizin başında işte bu asgari ücretten sonra özellikle tabanda bir iyileştirme yapmamız gerekiyor. Yani 10-15 yıllık arkadaşlarımız asgari ücret seviyesine yanaştı, böyle bir sıkıntımız var. Talebimizin bir tanesi bu. Hemen akabinde 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere refah payının işçi arkadaşlarımıza verilmesi, arkadan da 2023 yılında verilecek işçilere zam."
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, zam oranı ile ilgili yaptığı açıklamada "2023 zammıyla ilgili evvela iyileştirme, arkadan refah payı, 2023 zammı. Bununla ilgili de bizim komisyon beraber çalışacak, önümüzdeki günlerde de bu iki maddenin dışında 2023'te ne zam talep edeceğimizi kamuoyuna açıklarız." dedi.

KAMU İŞÇİLERİ İÇİN 2023 İLAVE TEDİYE TARİHLERİ BELLİ OLDU

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2023 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı


Buna göre, devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıl verilecek ek ödemenin birinci yarısı 27 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 14 Nisan'da yapılacak.

Bu işçilerden, maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ek ödemenin tamamı 22 Aralık'ta verilecek.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Galatasaray'dan Pisa'ya Morutan cevabı! Türkiye Transferler Galatasaray'dan Pisa'ya Morutan cevabı!
Serdar Aziz kulübeye mahkum Fenerbahçe Serdar Aziz kulübeye mahkum
Cemre ne zaman düşecek? 2023 ilk cemre ne zaman düşer? Gündem Cemre ne zaman düşecek? 2023 ilk cemre ne zaman düşer?
Okan Buruk'tan özel görüşme; Emin Bayram! Galatasaray Okan Buruk'tan özel görüşme; Emin Bayram!
Jorge Jesus'tan Kasımpaşa'ya farklı kadro! Fenerbahçe Jorge Jesus'tan Kasımpaşa'ya farklı kadro!
Adana Demirspor, Cherif Ndiaye ile el sıkıştı Türkiye Transferler Adana Demirspor, Cherif Ndiaye ile el sıkıştı
Kamu işçisi zam son dakika! 2023 kamu işçisine zam var mı? Gündem Kamu işçisi zam son dakika! 2023 kamu işçisine zam var mı?
Galatasaray'da sıradaki imza; Metehan Baltacı Türkiye Transferler Galatasaray'da sıradaki imza; Metehan Baltacı
Dursun Özbek 'teklif var' demişti, o isimler belli oldu! Türkiye Transferler Dursun Özbek 'teklif var' demişti, o isimler belli oldu!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Beşiktaş Sassuolo'yu ikna etti!
2
Mauro Icardi'den PSG'ye baskı!
3
Messi olacaktı formayı unuttu!
4
Hurma: "Borini'yi Türkiye'den büyük bir kulüp istedi"
5
Kasımpaşa'dan Van Aanholt hamlesi
6
Burak Yılmaz, Fortuna'ya galibiyeti getirdi
7
Weghorst ilk golünü attı, United avantajı kaptı

SON HABERLER

yukarı ok