Kamu işçisi zam son dakika! 2023 kamu işçisine zam var mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Kamu işçisinin 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine 20 Ocak Cuma günü başladı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, 20 Ocak'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti.Toplu İş Sözleşmesi'nde kritik haftaya geçildi. 700 bin kamu işçisinin maaş zammı için bu hafta gerçekleştirilecek toplantı oldukça önemli.TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Bakan Bilgin ile toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili bugün ilk resmi toplantıda bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:"Şimdi 2023 yılında bizim taleplerimizin başında işte bu asgari ücretten sonra özellikle tabanda bir iyileştirme yapmamız gerekiyor. Yani 10-15 yıllık arkadaşlarımız asgari ücret seviyesine yanaştı, böyle bir sıkıntımız var. Talebimizin bir tanesi bu. Hemen akabinde 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere refah payının işçi arkadaşlarımıza verilmesi, arkadan da 2023 yılında verilecek işçilere zam."TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, zam oranı ile ilgili yaptığı açıklamada "2023 zammıyla ilgili evvela iyileştirme, arkadan refah payı, 2023 zammı. Bununla ilgili de bizim komisyon beraber çalışacak, önümüzdeki günlerde de bu iki maddenin dışında 2023'te ne zam talep edeceğimizi kamuoyuna açıklarız." dedi.6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2023 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandıBuna göre, devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere bu yıl verilecek ek ödemenin birinci yarısı 27 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 14 Nisan'da yapılacak.Bu işçilerden, maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ek ödemenin tamamı 22 Aralık'ta verilecek.