Kadın basketbolunda derbi; G.Saray-Beşiktaş

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş HDI Sigorta karşı karşıya gelecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kadın basketbolunda derbi; G.Saray-Beşiktaş
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Şubat 2021 13:49
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasındaki derbi maçta Galatasaray ile Beşiktaş HDI Sigorta, çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

Güngören Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 17.15'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Geride kalan 19 haftada 17 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 2. sırada bulunuyor.

Ligde 6 galibiyet ve 13 mağlubiyeti olan Beşiktaş HDI Sigorta ise 11. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan derbiyi sarı-kırmızılı ekip, 84-73 kazanmıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için