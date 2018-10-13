Kadın basketbol derbisinde gülen Beşiktaş oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2018-2019 sezonunun ilk haftasındaki derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 91-77 mağlup etti.Galatasaray, karşılaşmanın ilk periyodunu 22-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte iki takım da dış atışlardan birçok isabet buldu ve Beşiktaş, soyunma odasına 48-46 üstün gitti.Etkili oyununu üçüncü çeyrekte de sürdüren Beşiktaş, farkı açarak son çeyreğe 71-61 önde girdi.Dördüncü periyotta da hız kesmeyen Beşiktaş, Mitchell, Bahar Çağlar ve Mircheva'nın sayılarıyla 7-0'lık seri yakalayarak 32. dakikada farkı 17 sayıya (78-61) çıkardı. Kalan bölümde oyundan kopan Galatasaray karşısında farkı açan Beşiktaş, derbiden 91-77 galip ayrıldı.