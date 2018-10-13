  •  
    ..Ve Bilic, Beşiktaş'tan onun transferini istedi
  •  
    "Instagram'a fotoğraf koyacağına oynasın..."
  •  
    "Jack Wilshere'i İYİ Kİ F.Bahçe'ye almamışız"
  •  
    Terim'in milli maçlarda izlettirdiği 5 forvet belli
  •  
    Ocak'ta Türkiye'ye veda edecek olan 11 futbolcu

Kadın basketbol derbisinde gülen Beşiktaş oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi birinci hafta karşılaşmasında Beşiktaş kadın basketbol takımı, Galatasaray kadın basketbol takımını 91-77 mağlup etti.

Kadın basketbol derbisinde gülen Beşiktaş oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ekim 2018 17:40
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2018-2019 sezonunun ilk haftasındaki derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 91-77 mağlup etti.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk periyodunu 22-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte iki takım da dış atışlardan birçok isabet buldu ve Beşiktaş, soyunma odasına 48-46 üstün gitti.

Etkili oyununu üçüncü çeyrekte de sürdüren Beşiktaş, farkı açarak son çeyreğe 71-61 önde girdi.

Dördüncü periyotta da hız kesmeyen Beşiktaş, Mitchell, Bahar Çağlar ve Mircheva'nın sayılarıyla 7-0'lık seri yakalayarak 32. dakikada farkı 17 sayıya (78-61) çıkardı. Kalan bölümde oyundan kopan Galatasaray karşısında farkı açan Beşiktaş, derbiden 91-77 galip ayrıldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için