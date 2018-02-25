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Juventus'un maçına yoğun kar engeli

Juventus ile Atalanta arasındaki maç yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Kaynak: Sporx.com
Juventus'un maçına yoğun kar engeli
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25 Şubat 2018 20:26
İtalya Serie A'da Juventus ile Atalanta arasındaki karşılaşma yoğun yağış engeliyle karşılaştı.

Torino'da yoğun kar yağışı olduğu için hakemler Juventus - Atalanta karşılaşmasını erteledi.

İki takım da sahaya ısınmak için çıktılar ancak hakem yağışın artması nedeniyle daha sonra maçı erteledi.





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