Juventus'un maçına yoğun kar engeli

İtalya Serie A'da Juventus ile Atalanta arasındaki karşılaşma yoğun yağış engeliyle karşılaştı.
Torino'da yoğun kar yağışı olduğu için hakemler Juventus - Atalanta karşılaşmasını erteledi.
İki takım da sahaya ısınmak için çıktılar ancak hakem yağışın artması nedeniyle daha sonra maçı erteledi.
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Torino'da yoğun kar yağışı olduğu için hakemler Juventus - Atalanta karşılaşmasını erteledi.
İki takım da sahaya ısınmak için çıktılar ancak hakem yağışın artması nedeniyle daha sonra maçı erteledi.
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