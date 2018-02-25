Juventus'un maçına yoğun kar engeli

İtalya Serie A'da Juventus ile Atalanta arasındaki karşılaşma yoğun yağış engeliyle karşılaştı.Torino'da yoğun kar yağışı olduğu için hakemler Juventus - Atalanta karşılaşmasını erteledi.İki takım da sahaya ısınmak için çıktılar ancak hakem yağışın artması nedeniyle daha sonra maçı erteledi.