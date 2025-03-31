Juventus'ta Kenan Yıldız kararı!

Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili kararını verdi.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, milli futbolcuya Premier Lig'den gelen ilgiye rağmen Kenan'ı satmaya sıcak bakmıyor. Milli futbolcunun da kararının bu yönde olduğu yazıldı.



İtalyan basınındaki haberde, "80-100 milyon euro arasında bir teklife hayır demek zor olsa da şu anda transfere onay verilmemesi düşünülüyor." ifadeleri kullanıldı.



ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ



Juventus'un ekonomik olarak sorun yaşamaması için Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının gerekliliği vurgulanırken, Torino temsilcisinin Devler Ligi bileti alması durumunda Kenan'ın takımda tutulabileceği kaydedildi.



HUIJSEN GERÇEĞİ



İtalyan ekibinin ayrıca geçen sezon gönderdiği Dean Huijsen'de yaptığı hatayı tekrarlamak istemediği kaydedildi. Juventus, 19 yaşındaki stoper Huijsen'i geçen yaz 15 milyon euro bedelle Bournemouth'a göndermişti. Sergilediği performansın ardından genç stoperin adı Real Madrid ve Chelsea ile anılıyor.



KENAN YILDIZ'IN PERFORMANSI



Juventus'ta bu sezon 42 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.



