Juventus, Atalanta'nın 3 yıldızının peşinde

Serie A ekibi Juventus, yeni sezon kadro planlamalarını sürdürürken gözünü Atalanta'nın orta sahadaki 3 yıldız ismine çevirdi.



Forza Juve'de yer alan habere göre; Juventus, Atalanta'nın orta sahasında görev alan Teun Koepmeiners, Mario Pasalic ve Ederson'u yeni sezonda kadrosuna katmayı hedefliyor.



Siyah-beyazlıların, 10 Mart tarihinde Atalanta'nın Juventus'a karşı oynadığı maçta oyuncuları izleyerek üç isim için de olumlu rapor aldığı belirtildi.



İtalyan devinin, sezon sonunda bu isimler için harekete geçmeye hazırlandığı aktarıldı.



SEZON PERFORMANSLARI



Bu sezon Atalanta ile 34 maça çıkan Teun Koepmeiners 12 gol ve 4 asist, 33 maça çıkan Mario Pasalic, 4 gol ve 5 asist, 36 maça çıkan Ederson ise 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



