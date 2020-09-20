Junior Caiçara: 'Bize farklı motivasyonla geliyorlar'

Başakşehirli Çaicara, Galatasaray'a 2-0 kaybettikleri maçı değerlendirdi.



Takım olarak toparlanacaklarını söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Geçen seneki yenilgiden sonra bu maçın daha da önemli olduğunu biliyorduk. Geçen sezonun şampiyonu olarak rakiplerimiz bize daha farklı motivasyonla çıkıyor. Çalışmak zorundayız, kafamızı eğmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz ve eksiklerimizi kapatacağız" dedi.



