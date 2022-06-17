Josef de Souza: 'Kimseden üstün değiliz'

Beşiktaşlı Josef de Souza, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.



"Türkiye bana hayal ettiğimden çok daha fazlasını verdi. Hayallerimi gerçekleştirmeme yardımcı oldu; beni ben yaptı. Hayatımı Türkiye öncesi ve Türkiye sonrası olarak görmemi sağladı" diyen Brezilyalı futbolcu, "Bu güzel ülkeye şu an verdiğimin çok daha fazlasını verebileceğimi biliyorum. İnsanlara yardım etmeye, onlara ilham olmaya çabalıyorum; onlara daha iyi olmaları için cesaretlendirmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



Gençlere rol model olmak istediğini söyleyen Josef, paylaşımını, "Tabii ki saha içindeki, dört çizgi arasındaki futbolcu Josef de Souza bazıları tarafından çok sevilirken bazıları tarafından pek sevilmeyebilir ama saha dışında bir birey olarak bazı yükümlülüklerim var; karakterimle, davranışlarımla insanlara örnek olmak, gençlerin futbolcu olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamalarını sağlamak, onlara rol modeli olmak gibi hedeflerim var. Futbolcu olmak para kazanmanın ve ünlü olmanın çok ötesinde bir şey... Benimle aynı yolda yürüyen gençlere söylemek istediğim şu ki futbolcu olmak arkamızda gelenlere yol gösterici olmaktır ve bizi kimseden üstün kılmaz; hepimiz eşitiz." sözleriyle tamamladı.





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