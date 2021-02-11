Jose Mourinho'dan "kedi - fare oyunu" benzetmesi

Tottenham Hotspur menajeri Jose Mourinho 5-4 yenildikleri Everton maçı sonrasında karşılaşmayı değerlendirdi.

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Jose Mourinho'dan 'kedi - fare oyunu' benzetmesi
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11 Şubat 2021 07:59
Jose Mourinho, Everton'a yenildikleri FA Kupası maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçı "kedi - fare" oyununa benzeten Portekizli teknik adam, yaptıkları hatalar ve bol gollü geçen karşılaşmadan hem keyif aldığını hem de almadığını söyledi.

Mourinho'nun maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Kedi - fare oyunu gibi bir maçtı. Maçtan hem keyif aldım hem de almadım. 4 gol atmamıza rağmen kazanamadık, bu önemli. İlk golü bulmamıza rağmen korumayı başaramadık. Düzletmeya çalıştıkça hata yapmaya devam ettik ve yenildik."



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