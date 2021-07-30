Jose Mourinho, Sörloth'u istiyor

Jose Mourinho yönetimindeki Roma'nın, Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Alexander Sörloth için devreye girdi öne sürüldü.

, Fotoğraf; EPA
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Jose Mourinho, Sörloth'u istiyor
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30 Temmuz 2021 09:56
Alexander Sørloth
Alexander Sørloth
Trabzonspor
Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Alexander Sörloth için İtalyan basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Çizme basını, hücum hattına takviye yapmak isteyen Jose Mourinho yönetimindeki Roma'nın Norveçli golcü ile yakından ilgilendiğini yazdı. Sörloth'un oyuncu profili olarak Edin Dzeko'ya benzediği, fiziksel özelliklerinin güçlü olduğu ve bitirmesi daha kolay bir transfer olduğu belirtildi.

Norveçli oyuncunun Jose Mourinho'nun oyun tarzına uyan tipte bir forvet olmasının da transferde büyük bir avantaj olduğu kaydedildi.

Alexander Sörloth'un Türkiye'ye geri dönmesi durumunda öncelik hakkı Trabzonspor'da bulunuyor.


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