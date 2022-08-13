Jorge Jesus: "Endişeye gerek yok"

Jesus, üç günde bir maç yaptıklarını belirterek, taraftarın endişelenmesini ferektirecek bir durumun olmadığını söyledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus: 'Endişeye gerek yok'
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13 Ağustos 2022 13:12
Fenerbahçe'de yapılan transfer ve yeni teknik direktör Jorge Jesus ile bir türlü istenen oyun sahaya yansıtılamadı.

Kadro tercihi, sistemi ve yaptırdığı transferler eleştirilen Jorge Jesus, takımından memnun olduğunu açıkladı.

Tecrübeli hoca, "Üç günde bir maç oynuyoruz. Bu yüzden her maçta belli değişiklikler yapmamız gerekiyor. Aksi halde aynı seviyede performans göstermemiz mümkün değil. Oyuncularımdan memnunum" dedi.

Süper Lig'in çok rekabetçi olduğunu da dile getiren Portekizli çalıştırıcı, şimdi Kasımpaşa maçına odaklanacaklarını, Avustria Wien'i ise daha sonra düşünmeye başlayacaklarını söyledi. 

 
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