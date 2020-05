Jordan: "'Grip Maçı' değil, 'Gıda Zehirlenmesi Maçı'"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, ünlü "Grip Maçı"nın aslında "gıda zehirlenmesi maçı" olduğunu söyledi.



ESPN'in 10 saatlik belgesel serisi The Last Dance'de görülen, MJ'in efsanevi anları arasında, kazanma kararlılığı ve azmini gösteren "Flu Game" de bulunuyor.



Ancak The Last Dance'in dokuzuncu bölümünde Jordan ve iç çevresinin üyeleri, MJ'in Utah Jazz'a karşı 1997 NBA Finalleri 5. maçından önce grip olduğuna inanılan durumun, aslında gıda zehirlenmesi olduğunu belirttiler.



"BEŞ KİŞİ GETİRDİLER, BİR TUHAFLIK VARDI"



Jordan, özel antrenörü Tim Grover ve en iyi arkadaşı George Koehler'den gelen ifadelere göre, Salt Lake City'nin hemen dışındaki Park City'deki bir restorandan pizza sipariş ettiklerinde, 5. maçtan önceki gece Jordan'ın otel odasında takılıyorlardı. Pizza geldiğinde, Grover pizzayı teslim almak için kapıya baktığında, beş kişinin geldiğini görmüştü.



"Bir pizzayı beş kişi getirmişlerdi. Hepsi içeri bakmaya çalışıyordu. Pizzayı aldım, parasını ödedim, sonra masaya koydum ve 'Bu pizzayla ilgili içimde kötü bir his var' demiştim.



Bunun garip olduğunu düşünen grup, bir kişi haricinde pizzayı yememeye karar verdi: Jordan.



"Gece 10, 10:30'du. Acıkmıştım. Pizzayı tek ben yemiştim. Kendi başıma. Başka kimse pizzaya dokunmamıştı. Gece 02:30 civarında uyanmış ve sağa sola kusmuştum. Yani, aslında grip maçı değildi. Gıda zehirlenmesiydi."



Arenaya giden Jordan'ın, maçta en azından bir "yem" olarak hizmet etmeyi umduğunu belirttiği ortaya çıktı.



Lakin sonra gerçekleşen şey, bir sporun herhangi bir branşında, bir "yemin" şimdiye kadarki en iyi performansıydı. Jordan 44 dakika sahada kalmış ve 38 sayı kaydetmiş, aynı zamanda beş asist yapmış, üç top çalmış ve maçın bitimine 30 saniye kala takımı öne geçiren üçlüğü sokmuştu.



Bu galibiyetle Bulls, seride 3-2 öne geçmişti ve bir sonraki maçı da kazanarak takımın son yedi yıldaki beşinci şampiyonluğunu kazanmıştı.