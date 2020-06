Jordan, "Drexler, benim kadar iyi" demiş!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın eski takım arkadaşı Craig Hodges, Jordan'ın Portland Trail Blazers efsanesi Clyde Drexler hakkında gerçekten ne düşündüğünü anlattı.



"The Last Dance" belgeselinde Jordan, 1992 NBA Finalleri sırasında Drexler ile karşılaştırdığında bozulduğunu itiraf etmişti ve Drexler'ın ona yakın olmadığını kanıtlamak için 1992 Finalleri sırasında her gece üzerine gittiğini belirtmişti. Bulls Portland'a karşı seriyi altı maçta kazanmış, Jordan ikinci Finaller MVP'si ödülünü kazanmıştı.



Belgesel çıktığından beri Jordan'ı eleştiren eski Bulls şutörü Hodges, VLAD TV ile yaptığı röportaj sırasında MJ'in Drexler hakkında aslen düşündüğü şeylere ışık tuttu:



"Her büyük atlet pazarlanabilir olmuyor. Bir keresinde sohbet ettiğimi hatırlıyorum, dört kişiydik, MJ de vardı. Ve konu Clyde Drexler'a gelmişti. Ve MJ şunu söyledi: 'Clyde Drexler benim kadar iyi. Sadece oyunu nasıl oynayacağını bilmiyor.' Ve basketboldan bahsetmiyoruz."



Jordan pazarlanabilirliği nedeniyle dünyanın en zengin insanlarından biri konumunda. Chicago gibi büyük bir şehirde oynaması da duruma yardımcı olmuştu.



Ancak, eğer Bulls birçok şampiyonluk kazanmamış olsaydı ve MJ dünyadaki en iyi oyuncu olmasaydı, bunca sponsorluk anlaşmalarını kazanamazdı. The Last Dance sırasında MJ, oyununun kendisi adına konuştuğunu ve 2.0 sayı ve 2.0 ribaund ortalamasıyla oynaması halinde Nike, Coca Cola ve McDonalds'ın onunla ilgilenmeyeceğini söylemişti.