Denver Nuggets pivotu Nikola Jokic ve Philadelphia 76ers guardı Tyrese Maxey, NBA'de Haftanın Oyuncuları seçildiler.



Maxey, sezonun açılış haftasında 30,3 sayı, 6,7 ribaund ve 6,3 asist ortalamalarıyla 76ers'ın 2-1'lik seri yakalamasına yardımcı oldu.



Kariyerinde ilk kez Haftanın Oyuncusu ödülünü kazanan Maxey, bu sezon bir maçta en az yedi üçlük atan altı NBA oyuncusundan biri olmayı başardı.



Jokic ise, 26,3 sayı, 13,0 ribaund ve 7,7 asist ortalamalarının yanı sıra %61,5 saha içi ve %45,5 üçlük isabetleriyle, Nuggets'a namağlup geçirdiği haftada liderlik etti.



Denver süperstarı, Batı Konferansı'nda toplam bulunan basketlerde ikinci, ribaundlarda ve asistlerde ikinci ve atılan sayılarda ise altıncı sırada yer aldı.



