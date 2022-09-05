James Rodriguez için Galatasaray iddiası!

Kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi kulüplerin formasını giyen James Rodriguez'in, Katar'dan ayrılmak istediği biliniyor.Geçtiğimiz günlerde Edinson Cavani transferini duyuran Valencia'ya adeta açık mesaj gönderen, 'Cavani'ye yardımcı olacak birini arıyorsanız beni alabilirsiniz. Katar'dan yürüyerek gelebilirim' ifadelerini kullanan Kolombiyalı futbolcu için ülkesinden flaş bir iddia geldi.Kolombiya basını, Galatasaray'ın, 31 yaşındaki yıldız için devreye girdiğini yazdı. Transfer için şartları soruşturan Sarı-Kırmızılılar'ın, James için çalışma başlattığı kaydedildi.Avrupa futboluna dönmek isteyen başarılı oyuncunun olası bir resmi teklife sıcak bakması beklenirken, Aslan'ın bu konuda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.Geçen sene Everton'dan 8 milyon Euro karşılığında Al Rayyan'a transfer olan James Rodriguez, 15 maça çıkarken, 5 gol, 7 asistlik performansıyla klasını konuşturdu, farkını ortaya koydu.