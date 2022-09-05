James Rodriguez için Galatasaray iddiası!

Katar ekiplerinden Al Rayyan forması giyen ve Avrupa'ya dönmek isteyen James Rodriguez için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi. Kolombiyalı yıldızın ülke basını Sarı-Kırmızılılar'ın, 31 yaşındaki futbolcu için çalışma başlattığını duyurdu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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James Rodriguez için Galatasaray iddiası!
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05 Eylül 2022 09:59
Kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi kulüplerin formasını giyen James Rodriguez'in, Katar'dan ayrılmak istediği biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde Edinson Cavani transferini duyuran Valencia'ya adeta açık mesaj gönderen, 'Cavani'ye yardımcı olacak birini arıyorsanız beni alabilirsiniz. Katar'dan yürüyerek gelebilirim' ifadelerini kullanan Kolombiyalı futbolcu için ülkesinden flaş bir iddia geldi.

Şartlar soruşturuluyor

Kolombiya basını, Galatasaray'ın, 31 yaşındaki yıldız için devreye girdiğini yazdı. Transfer için şartları soruşturan Sarı-Kırmızılılar'ın, James için çalışma başlattığı kaydedildi.

Olası teklife sıcak

Avrupa futboluna dönmek isteyen başarılı oyuncunun olası bir resmi teklife sıcak bakması beklenirken, Aslan'ın bu konuda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

15 maç, 7 gol, 5 asist

Geçen sene Everton'dan 8 milyon Euro karşılığında Al Rayyan'a transfer olan James Rodriguez, 15 maça çıkarken, 5 gol, 7 asistlik performansıyla klasını konuşturdu, farkını ortaya koydu. 

 
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