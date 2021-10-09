Jaap Uilenberg'den Ali Palabıyık yorumu

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, 8. haftadaki Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının tartışmalı kararlarını ekrana getirmedi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Jaap Uilenberg'den Ali Palabıyık yorumu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ekim 2021 12:20
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, bu hafta içerisinde hakemler ve gözlemcilerle yoğun bir eğitim çalışması yaptı.

71 yaşındaki eğitimci, Süper Lig'in 8. haftasında çok tartışılan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının pozisyonlarını ekrana getirmedi. Eğitim sırasında Ali Palabıyık'ı hedef göstermemek için bu pozisyonları sunmayan Jaap Uilenberg, molada gözlemcilerle yaptığı sohbette, "Ali Palabıyık kötü bir maç yönetti." diyerek görüşünü ortaya koydu.

Ortamda bulunanlar da Jaap Uilenberg'in bu söylediklerini onaylayan ifadeler kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.