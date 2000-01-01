Ja Morant'ten Cowley'ye basit soru: "Neden?"

Memphis Grizzlies'in yıldızı Ja Morant, Yılın Çaylağı ödülü için New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson'a tek oy veren medya üyesi olan Chicago Sun-Times'tan Joe Cowley'den bir açıklama istedi.



Morant, kendisinin 2019-20 Yılın Çaylağı ödülünü oybirliğiyle almasına engel olan Cowley'ye şu tweet'i attı:



"Teşekkür ederim. Fazla bir şey yapmayacağım, bunu diğerlerine bırakacağım. Sadece nedenini bilmek istiyorum."



Sonuçtan memnun olmadığını daha önce belirtmiş olan Morant, ligin duyurusundan kısa bir süre sonra, bunu motivasyon olarak kullanacağına söz vermişti.



Morant, ayrıca sezonun ilk çaylak beşinde yer almış, 17.8 sayı, 7.3 asist ve 3.9 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Morant, Grizzlies'i Batı Konferansı play-in turnuvasına taşımış, lakin Portland Trail Blazers'a mağlup olmuştu.



