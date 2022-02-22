İzmir'de geceye VAR kararları damga vurdu!

Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelen Göztepe ile Galatasaray, karşılaşmada VAR uyarısıyla penaltı kazandılar.

Haber; Sporx.com
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İzmir'de geceye VAR kararları damga vurdu!
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21 Şubat 2022 21:36
Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe, Galatasaray'ı konuk etti. Maçta 5 penaltı düdüğü çaldı, 1'i iptal edildi. 4 kez VAR'a giderek pozisyonları izleyen Arda Kardeşler, 1 kırmızı kartı da iptal edildi. 

İLK PENALTI 44. DAKİKADA

Karşılaşmanın 44. dakikasında sol kanattan Kerem'in ortası ceza sahası içinde Taylan'ın eline çarptı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Göztepe Cherif Ndiaye'nin penaltıdan attığı golle durumu 1-1'e getirdi.

ÖMER BAYRAM'A İNCELEME, PENALTI

Mücadelenin 66. dakikasında sağ kanattan gelişen Göztepe atağında yapılan orta, ceza sahası içerisindeki Ömer Bayram'ın eline çarptı.

Bu müdahale sonrasında Göztepeli futbolcular, hakem Arda Kardeşler'e yoğun itirazlarda bulundu.

VAR ile görüşen Kardeşler, pozisyonu izlemek için monitörün başına gitti. Pozisyonu inceleyen Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi.

70. dakikada topun başına geçen Ndiaye, Göztepe adına penaltıyı gole çevirdi.



BU KEZ G.SARAY PENALTI KAZANDI

84. dakikada Göztepe ceza sahasına yapılan ortada top, Berkan Emir'in koluna çarptı.

Pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Gomis, topu ağlara gönderdi.



PENALTI VERİLDİ, VAR'DA İZLENDİ VE İPTAL EDİLDİ

90+1. dakikadaki Galatasaray atağında Bafetimbi Gomis'in şutu, Dino Arslanagic'e çarpıp geri döndü.

Hakem Arda Kardeşler, düdüğünü çaldı ve penaltı noktasını gösterdi. Arslanagic'e ikinci sarı kartını gösteren hakem, kırmızı kartla oyuncuyu ihraç etti.

Bu karar sonrasında VAR uyarısıyla pozisyonu izlemeye giden Kardeşler, penaltıyı iptal etti ve Arslanagic'i de geri çağırdı.



G.SARAY, VAR İLE PENALTI KAZANDI

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Galatasaray hücumunda Cicaldau'nun içeriye çevirdiği top, Atınç Nukan'ın eline çarptı. Hakem Arda Kardeşler önce devam dedi ancak, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izledi.

Kardeşler, incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

Bu kararın ardından bir Göztepe taraftarı saha içine girerek hakem Arda Kardeşler'e doğru koştu ancak futbolcular engel oldu.

Topun başına geçen Bafetimbi Gomis, Galatasaray adına maçtaki ikinci golünü kaydetti.



Görüntü, beIN Sports'tan alınmıştır

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