İzmir'de geceye VAR kararları damga vurdu!

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe, Galatasaray'ı konuk etti. Maçta 5 penaltı düdüğü çaldı, 1'i iptal edildi. 4 kez VAR'a giderek pozisyonları izleyen Arda Kardeşler, 1 kırmızı kartı da iptal edildi.Karşılaşmanın 44. dakikasında sol kanattan Kerem'in ortası ceza sahası içinde Taylan'ın eline çarptı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Göztepe Cherif Ndiaye'nin penaltıdan attığı golle durumu 1-1'e getirdi.Mücadelenin 66. dakikasında sağ kanattan gelişen Göztepe atağında yapılan orta, ceza sahası içerisindeki Ömer Bayram'ın eline çarptı.Bu müdahale sonrasında Göztepeli futbolcular, hakem Arda Kardeşler'e yoğun itirazlarda bulundu.VAR ile görüşen Kardeşler, pozisyonu izlemek için monitörün başına gitti. Pozisyonu inceleyen Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi.70. dakikada topun başına geçen Ndiaye, Göztepe adına penaltıyı gole çevirdi.84. dakikada Göztepe ceza sahasına yapılan ortada top, Berkan Emir'in koluna çarptı.Pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi.Topun başına geçen Gomis, topu ağlara gönderdi.90+1. dakikadaki Galatasaray atağında Bafetimbi Gomis'in şutu, Dino Arslanagic'e çarpıp geri döndü.Hakem Arda Kardeşler, düdüğünü çaldı ve penaltı noktasını gösterdi. Arslanagic'e ikinci sarı kartını gösteren hakem, kırmızı kartla oyuncuyu ihraç etti.Bu karar sonrasında VAR uyarısıyla pozisyonu izlemeye giden Kardeşler, penaltıyı iptal etti ve Arslanagic'i de geri çağırdı.Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Galatasaray hücumunda Cicaldau'nun içeriye çevirdiği top, Atınç Nukan'ın eline çarptı. Hakem Arda Kardeşler önce devam dedi ancak, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izledi.Kardeşler, incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.Bu kararın ardından bir Göztepe taraftarı saha içine girerek hakem Arda Kardeşler'e doğru koştu ancak futbolcular engel oldu.Topun başına geçen Bafetimbi Gomis, Galatasaray adına maçtaki ikinci golünü kaydetti.