İzlanda, Azerbaycan deplasmanında galip!

2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri D Grubu'nda İzlanda, deplasmanda Azerbaycan'ı 2-0 mağlup etti.

calendar 13 Kasım 2025 22:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İzlanda, Azerbaycan deplasmanında galip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri D Grubu'nda İzlanda, deplasmanda Azerbaycan ile karşılaştı.

Palms Sports Arena'da oynanan mücadeleyi İzlanda 2-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Albert Gudmundsson ve 39. dakikada Sverir Ingi Ingason kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Azerbaycan 1 puanda kaldı ve Dünya Kupası'na katılma ihtimali son buldu. İzlanda ise 7 puana yükseldi ve Fransa'nın ardından maç fazlasıyla grupta ikinci sırada yer aldı.

İzlanda, gruptaki son maçında Ukrayna'ya konuk olacak. Azerbaycan ise Fransa'yı ağırlayacak.

