Iverson'dan medya üyesine sert mesaj!: "Senden nefret ediyorum o*** çocuğu!"

NBA efsanesi Allen Iverson, Matt Barnes ve Stephen Jackson'la birlikte Showtime'ın "All The Smoke" podcast'inde konuk olurken, bir medya üyesine karşı nefretini paylaştığı bir mesaj gönderdi.



Iverson, "All the Smoke" ekibiyle samimi bir sohbet sırasında NBA'in çeşitli yönlerine değindi.



Podcast'in ortalarında Iverson, içindekileri dökmek istediği bir an yaşadı ve bunu, geçmişte kendisi hakkında oldukça negatif konuşan ve yazılar yazan bir TV kişiliğine seslenerek yaptı.



NBA efsanesi, bahsettiği kişinin ünlü Fox Sports analisti Skip Bayless olmadığını da hızlıca açıklığa kavuşturdu:



"Bir adam var, kime seslendiğimi onun bildiğini de biliyorum. Benden nefret ettiğini biliyorsun ve güven bana, kimseden nefret etmeyen ben de senden nefret ediyorum o*** çocuğu.



Skip'ten bahsetmiyorum. Skip'i severim. Ama bir tane adam var, hani benden nefret ediyorsun ya o*** çocuğu, ben de senden nefret ediyorum. Bu duygular oldukça karşılıklı yani. Bende emeğin hiç yok ve benim de sana aynı şekilde, ama benim hakkımda ne kadar konuşursan konuş, ben iyi durumdayım. Senden de, babandan da nefret ediyorum."



Başlangıçta birçok Twitter kullanıcısının, A.I.'ın bahsettiği kişinin kim olabileceği konusunda kafası karışık olsa da, birkaç kullanıcı, Iverson hakkında bazı eski makaleleri ortaya çıkardı ve efsane oyuncunun hakkında konuştuğu kişinin, eski Fox Sports sunucusu Jason Whitlock olduğuna ikna oldu.



Geçmişte, Whitlock sürekli olarak Iverson'ı dövmeleri ve saha dışı yaşam tarzı için eleştirmiş ve bir noktada, Iverson'ın Amerikan toplumunu mahvettiğini söyleyecek kadar ileri gitmişti.