Ivan Toney, kendi takımına bahis oynadı, o teşhis ile cezası düşürüldü!

Yasa dışı bahis oynadığı tespit edildikten sonra futboldan men cezası alan Ivan Toney ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.



Hakkında 11 ay futboldan men cezası istenen İngiliz forvete bir psikiyatrist tarafından "bahis bağımlılığı" teşhisi konulunca bu ceza 8 aya düşürüldü.



KENDİ GOLÜNE BAHİS OYNAMIŞ



Toney'in bahis oynadığı tespit edilen 232 maçın 126'sının kendi kulübünün yer aldığı organizasyonlarda olduğu, bu 126 maçın 29'unun Toney'nin oynadığı kulüpleri ilgilendirdiği, bu 29 maçın 16'sını Toney'in takımının kazandığı 13'ünü ise kaybettiği ancak kaybedilen hiçbir maçta Toney'in oynamadığı, oynanan 126 bahisin 15'inde Toney'in kendisinin gol atmasına yönelik oynandığı tespit edildi.



Yıldız oyuncunun bahis oynadığı hiçbir maçı etkileyecek konumda olmadığı gerekçesiyle bu davanın şike davası olarak görülmesine yer verilmediğine de ayrıca karar verildi.



27 yaşındaki Brentfordlu futbolcu, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 33 resmi maçta 20 gol 4 asist kaydetti.



