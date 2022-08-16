İtalyanlar, Morutan'ı öve öve bitiremedi!

Galatasaray yeni yıldızlarıyla taraftarı önünde çıktığı ilk maçta Giresunspor'a yenilip büyük hayal kırıklığı yaşarken, bu sezon kadroda düşünülmeyen ve İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiralanan Morutan, boy gösterdiği ilk karşılaşmada büyüledi.



67. dakikada oyuna giren 23 yaşındaki Rumen oyuncu, iki asistle yıldızlaştı. Pisa, deplasmanda Cittadella'ya 4-3 yenilmesine rağmen Morutan, İtalyan medyasından büyük övgü aldı.



Çizme basınında, genç oyuncu için "Takımın hücum çehresini değiştirdi, rakip kalede tehlike yarattı ve iki asist yaptı. Serie B'deki ilk maçında kalitesini gösterdi." yorumları yapıldı.



Sarı-kırmızılı taraftarlar da sosyal medyadan "Morutan genç ve yetenekli bir oyuncu. Keşke takımda kalsaydı" ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ